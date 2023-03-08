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Инсайдер: речь сейчас о том, что будет делать Джа Морант в ближайшие недели

Инсайдер: речь сейчас о том, что будет делать Джа Морант в ближайшие недели
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант рискует пропустить несколько недель из-за продолжающегося в отношении него расследования. С таким мнением выступил инсайдер Шэмс Чарания.

«Речь идёт о расследовании НБА, расследовании полиции Колорадо и о том, что Джа Морант будет предпринимать в течение следующих дней или даже недель», — сказал Чарания в эфире The Rally.

Напомним, Морант во время стрима в соцсетях размещал видео, где демонстрировал что-то, что напоминало пистолет. Вскоре он был отстранён командой на два матча. Сообщалось, что видеозапись начала изучать полиция штата Колорадо.

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Ранее ситуацию с Морантом прокомментировал известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс.

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