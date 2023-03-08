Чарания: Морант может пропустить длительный период времени

Инсайдер Athletic Шэмc Чарания отметил, что лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант может пропустить длительный период времени.

«Сейчас идут два расследования. Одно проводится НБА, другое — штатом Колоардо. Морант уже пропустил два матча, и никаких сроков его возвращения пока нет. Как мне кажется, Морант может пропустить длительный период времени. Более строгие наказания могут исходить и от лиги, и от полиции. Насколько я знаю, Джа сейчас получает необходимую помощь. О какой именно помощи идет речь, неизвестно», — сказал Чарания в эфире TNT.

Напомним, во время одного из стримов в соцсетях Морант демонстрировал что-то, что было похоже на пистолет. Впоследствии команда отстранила его минимум на два матча, а полиция штата Колорадо, как сообщалось, начала расследование его действий.