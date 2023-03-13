Владимир Гомельский назвал сильнейшую европейскую лигу и оценил уровень ЕЛ ВТБ

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего официального сайта по поводу уровня Единой лиги ВТБ в сравнении с другими европейскими чемпионатами.
«Сильнейший национальный чемпионат в Европе — испанский (Лига Эндеса). Я регулярно смотрю матчи этого чемпионата. А сравнивать нашу Единую лигу ВТБ с чемпионатами Франции, Турции, Италии, Германии не имею возможности. Так что считаю наш чемпионат вторым по силе», — написал Гомельский.
Напомним, по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 первое место занял ЦСКА. Вторым был УНИКС, «Зенит» занял третье место. Второй этап турнира стартовал 28 января и завершится 26 марта. По регламенту шесть лучших команд первого этапа проходят в группу А и получают автоматическую путёвку в плей-офф. В группе Б две лучшие команды по итогам второго этапа также сыграют в плей-офф турнира.
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