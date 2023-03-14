Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский объяснил причину популярности нигерийцев у баскетбольных скаутов

Владимир Гомельский объяснил причину популярности нигерийцев у баскетбольных скаутов
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о причинах популярности баскетболистов из Нигерии среди скаутов.

«В Нигерии баскетбол всегда был популярен. Скауты НБА искали там природные таланты. Напомню, Хаким Оладжьювон родился в Нигерии — правда, в баскетбол учился играть в США. Его путь повторили несколько менее одарённых игроков. Пример американских скаутов не оставил равнодушными скаутов из Испании, Франции, Италии. Молодых и физически одарённых игроков теперь приглашают не только в американские университеты, но и в баскетбольные академии европейских стран. Гадать о том, кто из нигерийских парней окажется в НБА, я не хочу. Те, кому улыбнётся фортуна», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Новость по теме
Гомельский: появление Вембаньяма в НБА в первые два сезона многих разочарует
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023