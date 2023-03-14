Владимир Гомельский объяснил причину популярности нигерийцев у баскетбольных скаутов

Авторитетный российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о причинах популярности баскетболистов из Нигерии среди скаутов.
«В Нигерии баскетбол всегда был популярен. Скауты НБА искали там природные таланты. Напомню, Хаким Оладжьювон родился в Нигерии — правда, в баскетбол учился играть в США. Его путь повторили несколько менее одарённых игроков. Пример американских скаутов не оставил равнодушными скаутов из Испании, Франции, Италии. Молодых и физически одарённых игроков теперь приглашают не только в американские университеты, но и в баскетбольные академии европейских стран. Гадать о том, кто из нигерийских парней окажется в НБА, я не хочу. Те, кому улыбнётся фортуна», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
- 14 марта 2023
-
15:32
-
15:01
-
14:23
-
14:07
-
12:50
-
12:00
-
11:11
-
10:35
-
09:55
-
09:25
-
08:00
-
07:45
-
07:34
-
06:16
-
04:54
-
00:32
-
00:24
- 13 марта 2023
-
23:52
-
22:54
-
22:14
-
21:54
-
21:23
-
20:50
-
20:09
-
19:59
-
19:55
-
19:01
-
18:44
-
18:38
-
17:48
-
17:12
-
16:39
-
15:45
-
15:01
-
14:56