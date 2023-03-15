Василий Карасёв – о Единой лиге ВТБ: начинается марафон

Главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего матча с клубом «Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 15 марта. Начало запланировано на 20:00 мск. Карасёв также обратил внимание на плотный график своей команды в ближайшие дни.
«У нас начинается марафон — 4 матча за 8 дней. «Нижний» сейчас выглядит очень здорово, у команды отличная ротация, на втором этапе волжане обыграли УНИКС и «Зенит». У нас вновь есть определённые проблемы с ротацией, плюс мы думаем не только о предстоящей игре, но и о «Финале четырёх» Кубка России, который начнётся уже в пятницу. Большого турнирного значения предстоящий матч не имеет, но мы играем дома, при своих болельщиках, и просто не имеем права выходить на паркет спустя рукава. Будем биться», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.
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