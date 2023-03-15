Владимир Гомельский оценил переход в ЦСКА американца Девонте Кейкока

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о новичке московского ЦСКА, 26-летнем американском форварде Девонте Кейкоке. Состав армейцев он пополнил в феврале.

«Отличное приобретение ЦСКА. Кейкок — физически сильный, прыгучий, агрессивный в борьбе за отскок, старательный в защите. Слабая сторона — отсутствие среднего и дальнего броска. У него достаточно хорошее техническое оснащение, есть обыгрыш спиной и высокая стартовая скорость для своих габаритов», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Кейкок подписал с ЦСКА контракт до конца нынешнего сезона. В соглашении американца прописана опция продления ещё на год.

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