Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил переход в ЦСКА американца Девонте Кейкока

Владимир Гомельский оценил переход в ЦСКА американца Девонте Кейкока
Комментарии

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о новичке московского ЦСКА, 26-летнем американском форварде Девонте Кейкоке. Состав армейцев он пополнил в феврале.

«Отличное приобретение ЦСКА. Кейкок — физически сильный, прыгучий, агрессивный в борьбе за отскок, старательный в защите. Слабая сторона — отсутствие среднего и дальнего броска. У него достаточно хорошее техническое оснащение, есть обыгрыш спиной и высокая стартовая скорость для своих габаритов», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Кейкок подписал с ЦСКА контракт до конца нынешнего сезона. В соглашении американца прописана опция продления ещё на год.

Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:

Новость по теме
Владимир Гомельский назвал сильнейшую европейскую лигу и оценил уровень ЕЛ ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023