Владимир Гомельский объяснил, чего не хватило «Зениту» в проигранном матче с ЦСКА

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом», который состоялся 13 марта. Встреча закончилась победой армейцев со счётом 72:69.
«Получился интересный и напряжённый матч, державший зрителей в напряжении до самых последних секунд. Может, он не был очень зрелищным. То, чего я не ожидал – армейцы приложили очень много стараний и сил для того, чтобы победить, и им это удалось. Решающей оказалась середина заключительной четверти.
Чего не хватило «Зениту»? Как я считаю, не хватило рассудительности Эртеля. Всё-таки амплуа и Эртеля, и Фрейзера – разыгрывающий. Он управляет командой в позиционном нападении, раздаёт голевые передачи. Результативных передач, которые блестяще делает Эртель, «Зениту» не хватило. Не хватило очков игроков передней линии, потому что они зависимые люди, им нужен мяч», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.
Напомним, Томас Эртель продолжает восстановление после травмы колена.
- 15 марта 2023
-
15:50
-
15:05
-
14:43
-
13:52
-
12:57
-
12:31
-
11:38
-
11:25
-
11:07
-
10:25
-
10:05
-
09:32
-
09:18
-
07:35
-
07:30
-
05:32
- 14 марта 2023
-
23:13
-
22:24
-
22:05
-
21:44
-
20:18
-
19:35
-
18:32
-
16:53
-
15:57
-
15:32
-
15:01
-
14:23
-
14:07
-
12:50
-
12:00
-
11:11
-
10:35
-
09:55
-
09:25