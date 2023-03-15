Владимир Гомельский объяснил, чего не хватило «Зениту» в проигранном матче с ЦСКА

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом», который состоялся 13 марта. Встреча закончилась победой армейцев со счётом 72:69.

«Получился интересный и напряжённый матч, державший зрителей в напряжении до самых последних секунд. Может, он не был очень зрелищным. То, чего я не ожидал – армейцы приложили очень много стараний и сил для того, чтобы победить, и им это удалось. Решающей оказалась середина заключительной четверти.

Чего не хватило «Зениту»? Как я считаю, не хватило рассудительности Эртеля. Всё-таки амплуа и Эртеля, и Фрейзера – разыгрывающий. Он управляет командой в позиционном нападении, раздаёт голевые передачи. Результативных передач, которые блестяще делает Эртель, «Зениту» не хватило. Не хватило очков игроков передней линии, потому что они зависимые люди, им нужен мяч», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

Напомним, Томас Эртель продолжает восстановление после травмы колена.