Василий Карасев прокомментировал победу МБА в матче с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер московской МБА Василий Карасев прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

«График очень плотный, но, как я и говорил перед матчем, перед своими болельщиками мы обязаны играть на максимум. Начинали встречу широкой ротацией, но в такой напряженной концовке ее сократили, делали все для победы. Сегодня не было нескольких игроков, и я благодарен тем, кто вышел на паркет и помог добиться этого результата. Турнирного значения он не имел, но победа всегда идет на пользу», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Эта победа позволила столичной команде прервать серию из восьми поражений.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится 19 марта. МБА в следующем туре встретится на домашнем паркете с «Зенитом». Встреча состоится 22 марта.