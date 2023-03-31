Главный тренер столичной МБА Василий Карасёв высказался о предстоящей серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Конечно, за «Зенит» говорит опыт финалов. Но в то же время на них лежит серьёзная ответственность. Нам в этом плане несколько легче. То, что мы вышли в плей-офф – большой плюс для команды, мы выполнили серьёзную задачу, и сейчас парни могут сделать только больше. Им нужно выбросить из головы лишние переживания и просто делать то, что они умеют. Главное – доказать самим себе, что можем соответствовать накалу таких матчей. Плей-офф – это совершенно другой уровень борьбы. Ты должен играть в эту минуту на максимум, здесь и сейчас, потому что иначе шанс что-то исправить будет уже только в следующем сезоне», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт команды.
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