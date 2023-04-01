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Карасёв прокомментировал победу МБА в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Карасёв прокомментировал победу МБА в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Мы сделали то, что должны были сделать в защите. Я не скажу, что во второй половине у нас было супернападение, но мы не дали «Зениту» забить лёгкие мячи, оставались в игре, и в концовке фортуна была на нашей стороне.

Конечно, мы довольны — первая игра на выезде, первая победа. Но мы прекрасно понимаем, что это пока одна победа, а не победа в серии. «Зенит» в прошлом году доказывал это, когда в финальной серии уступал 0-2 и выиграл турнир. Впереди много борьбы, но приятно, что уже как минимум не всухую», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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