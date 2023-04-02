Гомельский: в Евролиге ни одна из команд не может играть в том же темпе, что в НБА

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский сравнил команды Евролиги и Национальной баскетбольной ассоциации.

«В Евролиге ни одна из команд (даже лидеры) не может играть в таком же темпе, на такой же скорости, как команды НБА. Баскетбол Евролиги гораздо медленнее, менее атлетичный, большинство игроков не обладают необходимой скоростной техникой. Среднее время атаки у команд Евролиги на пять-шесть секунд больше, чем в НБА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский высказал мнение, что команде НБА «Голден Стэйт Уорриорз» следует провести обновление состава, чтобы оставаться конкурентоспособной.

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