Кендрик Перкинс — о Луке Дончиче: меня смущают его эти надутые губки и свисающая голова

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Когда я наблюдаю за ним, вызывает беспокойство его язык тела: как общается с судьями и товарищами по команде… Его эти надутые губки, свисающая голова, обращение к прессе», — приводит слова Перкинса Clutch Points.

Стоит отметить, что «Маверикс» в последних восьми матчах выиграли всего лишь один раз. В настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как болельщики «Атланты Хоукс» скандируют оскорбления в адрес словенского разыгрывающего.