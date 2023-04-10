«Не думаю, что мы достаточно хороши». Брэдли Бил высказался об игре «Уизардс»
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА американский защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил дал комментарий по поводу игры своей команды в текущем сезоне.
«Я не думаю, что мы достаточно хороши в текущем сезоне», — приводит слова Била «твиттер» NBA Central.
В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 23,2 очка, делая 5,4 передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых – 36,5.
Напомним, «Вашингтон Уизардс» завершил регулярный чемпионат НБА на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 35 победами и 47 поражениями с процентом побед 0,427. Столичной команде в текущем сезоне не удалось пробиться ни в плей-офф, ни в плей-инн.
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