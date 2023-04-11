Кендрик Перкинс спрогнозировал победителя серии «Финикс» — «Клипперс» в плей-офф НБА

Бывший игрок НБА, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение, что «Лос-Анджелес Клипперс» одержит победу в противостоянии с клубом «Финикс Санз». Команды встретятся в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я считаю, что «Клипперс» победят «Санз. Вот мой прогноз на эту серию», — сказал Перкинс в эфире NBA на ESPN.

Напомним, «Клипперс» по итогам регулярного чемпионата НБА заняли шестое место (44 победы – 38 поражений) в турнирной таблице Западной конференции. «Санз» на Западе были четвёртыми (45 побед – 37 поражений).

Ранее стало известно, что звёздный игрок «Клипперс» Пол Джордж, проходящий в данный момент курс восстановления после травмы, скорее всего, пропустит первую серию плей-офф с «Финиксом».