Гендиректор МБА объяснил, за счёт чего команда сильно стартовала в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Генеральный директор московского баскетбольного клуба МБА Игорь Кочарян ответил на вопрос, почему его команде удалось хорошо стартовать в новом сезоне Единой лиги ВТБ.
«Команда в полном составе представляла Москву на всероссийской Спартакиаде, которая начиналась в конце августа. Это был один из этапов подготовки к сезону. И в августе это было нашей необходимостью. В сентябре уже начались контрольные матчи. Мы сыграли большое количество игр с клубами лиги ВТБ, и тогда уже начало появляться понимание того, что мы можем соответствовать уровню команд лиги ВТБ. Два месяца плотной работы позволили выйти на пик формы прямо к началу чемпионата», — сказал Кочарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
20:10
-
19:50
-
19:39
-
19:30
-
18:27
-
18:04
-
17:16
-
17:00
-
16:56
-
16:43
-
15:26
-
14:42
-
14:25
-
13:45
-
13:10
-
11:48
-
11:35
-
11:22
-
10:44
-
10:20
-
09:40
-
09:23
-
06:51
-
05:51
-
00:24
- 10 апреля 2023
-
23:36
-
23:19
-
22:04
-
21:06
-
20:26
-
19:52
-
19:41
-
18:33
-
17:33
-
17:11
Партнерский контент