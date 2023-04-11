Гендиректор МБА объяснил, за счёт чего команда сильно стартовала в Единой лиге ВТБ

Генеральный директор московского баскетбольного клуба МБА Игорь Кочарян ответил на вопрос, почему его команде удалось хорошо стартовать в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Команда в полном составе представляла Москву на всероссийской Спартакиаде, которая начиналась в конце августа. Это был один из этапов подготовки к сезону. И в августе это было нашей необходимостью. В сентябре уже начались контрольные матчи. Мы сыграли большое количество игр с клубами лиги ВТБ, и тогда уже начало появляться понимание того, что мы можем соответствовать уровню команд лиги ВТБ. Два месяца плотной работы позволили выйти на пик формы прямо к началу чемпионата», — сказал Кочарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.