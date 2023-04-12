Споэльстра: очень сложно складывается для нас сезон
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся плей-ин матч в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.
НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
12 апреля 2023, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
105 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Лоури - 33, Хироу - 26, Батлер - 21, Адебайо - 12, Винсент - 6, Страс - 3, Зеллер - 2, Лав - 2, Йович, Кэйн, Мартин, Оладипо, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Атланта Хоукс: Янг - 25, Мюррей - 18, Бей - 17, Богданович - 14, Оконгву - 12, Джонсон - 10, Коллинс - 10, Хантер - 6, Капела - 4, Гриффин, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест, Холидей
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поделился своими мыслями после проигранного матча.
«Очень сложно складывается для нас сезон. По всей видимости, мы пойдём сложным путём. Мы должны приобнять друг друга и пойти разбирать записи матча», — приводит слова Споэльстры журналист Барри Джексон в своих социальных сетях.
«Майами» предстоит ещё один матч плей-ин с победителем пары «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз». Тот, кто выиграет матч — сыграет с «Милуоки Бакс» в первом раунде, проигравший закончит сезон.
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