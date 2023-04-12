Споэльстра: очень сложно складывается для нас сезон

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся плей-ин матч в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поделился своими мыслями после проигранного матча.

«Очень сложно складывается для нас сезон. По всей видимости, мы пойдём сложным путём. Мы должны приобнять друг друга и пойти разбирать записи матча», — приводит слова Споэльстры журналист Барри Джексон в своих социальных сетях.

«Майами» предстоит ещё один матч плей-ин с победителем пары «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз». Тот, кто выиграет матч — сыграет с «Милуоки Бакс» в первом раунде, проигравший закончит сезон.