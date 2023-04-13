Дэмьен Лиллард высказался о возможном уходе из «Портленда»

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в очередной раз высказался на тему того, что ждёт усиления от клуба, потому что в противном случае ему придётся задуматься об уходе.
Ранее Лиллард уже заявлял, что у него нет желания строить что-то с командой, в которой играют новички с небольшим профессиональным опытом.
«Я не пытаюсь кому-то угрожать или создавать временные рамки. Если мы не сможем сделать что-то существенное, то не только я буду вынужден принять решение о своём будущем», — сказал Лиллард во время записи стрима.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» не сыграет в плей-офф. Команда заняла 13-е место в Западной конференции.
Дэмьен Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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