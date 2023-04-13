Харден назвал «неуважением» тот факт, что его не пригласили участвовать в Матче всех звёзд

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался о том, что его не пригласили принять участие в Матче всех звёзд — 2023.

«Это неуважение. Большинство людей, которые действительно разбираются в баскетболе, понимают мою ценность, но некоторым просто надоели мои показатели», — приводит слова Хардена Slam.

Стоит отметить, что Джеймс Харден принимал участие во всех Матчах звёзд НБА с 2013 по 2021 год. В 2018 году он признавался самым ценным игроком турнира.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Харден принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.