«Нью-Орлеан» летал во Францию для разговоров с Виктором Вембаньямой

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил о том, что люди из «Нью-Орлеан Пеликанс» летали во Францию для разговоров с 19-летним французском баскетболистом Виктором Вембаньямой, который является главным претендентом на то, чтобы быть выбранным под первым пиком драфта-2023.
«Персонал «Нью-Орлеан Пеликанс» был во Франции, и они провели там некоторое время, разговаривая с людьми Виктора. Я не знаю, как часто «Пеликанс» бывали там, но они искали его. Шансы в борьбе за него не очень высоки.
Виктор очень ясно дал понять, в том числе и официально, что для него нет неправильной команды. Его точная цитата была: «Для меня нет неправильной команды». Он абсолютно точно заявил, что, где бы он ни был, он будет чувствовать себя счастливым», — сказал Брайан Уиндхорст в своём подкасте.
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