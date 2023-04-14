Стивен Эй Смит: я бы выбрал Дэмьена Лилларда вместо Джеймса Хардена
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Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит высказался о звёздном разыгрывающем «Филадельфии Сиксерс» Джеймсе Хардене и разыгрывающем «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде. Смит рассказал, что предпочитает Хардену Лилларда.
«Джеймс Харден играет отлично, определённо будущий член Зала славы. Но я бы лично выбрал Дэмьена Лилларда вместо Хардена. Я бы даже не раздумывал на месте «Филадельфии»: если была бы возможность заполучить Лилларда, а взамен пришлось отдать Джеймса, то выбор очевиден», — сказал Смит в эфире одного из шоу.
Дэмьен Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата нынешнего сезона, в которых набирал в среднем за игру 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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