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Джа Морант получил травму в первом матче серии с «Лейкерс»

Джа Морант получил травму в первом матче серии с «Лейкерс»
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В эти минуты на стадионе «ФедЭксФорум» проходит первая встреча между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках первого раунда плей-офф НБА. Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант получил повреждение кисти за пять минут до конца.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
16 апреля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Бейн - 22, Морант - 18, Брукс - 15, Джонс - 9, Альдама - 8, Кеннард - 7, Тиллман - 2, Адамс, Кларк, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Родди, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 29, Ривз - 23, Дэвис - 22, Джеймс - 21, Расселл - 19, Шрёдер - 7, Вандербилт - 4, Браун - 3, Бамба, Бисли, Габриэль, Кристи, Томпсон, Уокер, Харрисон

Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. После падения Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

Игрок позже вернулся на скамейку запасных в бандаже и больше не появлялся на площадке.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.

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