Джа Морант получил травму в первом матче серии с «Лейкерс»

В эти минуты на стадионе «ФедЭксФорум» проходит первая встреча между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках первого раунда плей-офф НБА. Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант получил повреждение кисти за пять минут до конца.

Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. После падения Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

Игрок позже вернулся на скамейку запасных в бандаже и больше не появлялся на площадке.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.