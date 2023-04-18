Тяжёлый форвард, один из лидеров «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон признан лучшим оборонительным игроком регулярного чемпионата НБА.

Также на награду претендовали Брук Лопес («Милуоки Бакс») и Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).

В регулярном чемпионате НБА нынешнего сезона Джексон набирал в среднем 18,6 очков и делал 6,8 подборов, 3 блок-шота и 1 перехват за игру. Процент реализации штрафных бросков за игру составлял 78,8%.

Напомним, регулярный чемпионат НБА «Мемфис» завершил на втором месте Западной конференции, пропустив перед собой «Денвер Наггетс».

В первом матче плей-офф НБА «Мемфис» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 128:112. Ответная встреча пройдёт в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» 20 апреля, начало – 02:30 мск.