Джарен Джексон признан лучшим оборонительным игроком регулярного чемпионата НБА
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон признан лучшим оборонительным игроком регулярного чемпионата НБА.
Также на награду претендовали Брук Лопес («Милуоки Бакс») и Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).
В регулярном чемпионате НБА нынешнего сезона Джексон набирал в среднем 18,6 очков и делал 6,8 подборов, 3 блок-шота и 1 перехват за игру. Процент реализации штрафных бросков за игру составлял 78,8%.
Напомним, регулярный чемпионат НБА «Мемфис» завершил на втором месте Западной конференции, пропустив перед собой «Денвер Наггетс».
В первом матче плей-офф НБА «Мемфис» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 128:112. Ответная встреча пройдёт в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» 20 апреля, начало – 02:30 мск.
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