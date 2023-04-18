Участие Моранта во втором матче с «Лейкерс» находится под вопросом

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант всё ещё может принять участие во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.

«У Джа Моранта нет перелома руки. Это больше похоже на травму, связанную с острой болью. Его статус во второй игре с «Лейкерс» всё ещё находится под вопросом», — сказал Чарания в одном из шоу.

Напомним, во время первого матча первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:128) Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. После падения Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

Вторая игра серии также состоится в Мемфисе. Она начнётся в ночь с 19 на 20 апреля в 2:30 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс высказался по поводу травмы Моранта.