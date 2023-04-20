Мэджик Джонсон предостерёг «Лейкерс» перед вторым матчем серии с «Гриззлис»

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон высказался о четвертьфинальной серии плей-офф между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлис».
Напомним, первый матч команд состоялся 16 апреля и завершился со счётом 128:116 в пользу «озёрников».
«Если «Лейкерс» хотят победить во второй игре, им нельзя расслабляться. Они должны играть жёстче и агрессивней и лучше контролировать мяч, потому что мы знаем, что «Гриззлис» будут играть лучше и атлетичней. И «Лейкерс» должны быть готовы!» – написал Джонсон в социальных сетях.
Второй матч четвертьфинальной серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлис» состоится сегодня, 20 апреля, начало – в 2:30 мск.
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