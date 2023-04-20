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Джа Морант пропускает второй матч первого раунда плей-офф НБА с «Лейкерс»

Джа Морант пропускает второй матч первого раунда плей-офф НБА с «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант пропускает второй матч первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы, сообщает пресс-служба «Гриззлиз».

Напомним, во время первого матча первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:128) Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. После падения Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

Игрок позже вернулся на скамейку запасных в бандаже и больше не появлялся на площадке. Вторая игра серии также проходит в Мемфисе. Она началась в 2:30 по московскому времени.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
3-я четверть
66 : 52
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Тиллман - 19, Бейн - 13, Кеннард - 10, Джексон - 7, Брукс - 6, Джонс - 6, Родди - 3, Кончар - 2, Адамс, Альдама, Гильярд, Кларк, Ларэвиа, Лофтон Мл., Морант, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 16, Хатимура - 9, Бисли - 7, Ривз - 7, Дэвис - 6, Вандербилт - 4, Расселл - 3, Бамба, Браун, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон, Шрёдер

О том, сможет ли Морант принять участие в третьем матче серии пока не сообщается.

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