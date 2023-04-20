Джа Морант пропускает второй матч первого раунда плей-офф НБА с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант пропускает второй матч первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы, сообщает пресс-служба «Гриззлиз».

Напомним, во время первого матча первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:128) Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. После падения Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

Игрок позже вернулся на скамейку запасных в бандаже и больше не появлялся на площадке. Вторая игра серии также проходит в Мемфисе. Она началась в 2:30 по московскому времени.

О том, сможет ли Морант принять участие в третьем матче серии пока не сообщается.