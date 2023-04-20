«Мне всё равно, он старый. Пусть наберёт против меня 40 очков». Брукс — о Леброне Джеймсе

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Напомним, сегодня состоялся второй матч серии между командами, в котором «Мемфис» оказался сильнее со счётом 103:93.

«Мне всё равно, он старый. Я никого не уважаю, пока они не придут и не наберут против меня 40 очков. Когда я на паркете, ты для меня просто ещё один игрок. Мне всё равно кто ты. Ты просто обычный баскетболист.

Я дал ему понять, что он не может справиться со мной один на один. Он не смог», — приводит слова Брукса Memphis Commercial Appeal.

Джеймс закончил встречу с 28 очками, 12 подборами и тремя результативными передачами. Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал форвард Ксавьер Тиллман, который записал в свой актив дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

Счёт в серии стал 1-1.