Диллон Брукс пытался спровоцировать Леброна Джеймса во время второго матча серии
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Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс во время второй игры серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:93) несколько раз провоцировал лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса.
Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.
Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.
Джеймс закончил встречу с 28 очками, 12 подборами и тремя результативными передачами. Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал форвард Ксавьер Тиллман, который записал в свой актив дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.
Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии. Третий матч серии пройдёт в Лос-Анджелесе. Он начнётся в ночь с 22 на 23 апреля в 5:00 по московскому времени.
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