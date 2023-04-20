Мэджик Джонсон раскритиковал «Лейкерс» после матча с «Мемфисом»

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон высказался о поражении от «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции с «Мемфис Гриззлиз».
«Лейкерс» некого винить, кроме самих себя. Они подошли к игре неготовыми, поэтому проиграли со счётом 93:103 недоукомплектованной команде из Мемфиса», — написал в своих социальных сетях Мэджик Джонсон.
Напомним, встреча закончилась победой «Мемфиса» со счётом 103:93.
Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии. Третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции пройдёт в Лос-Анджелесе. Он начнётся 23 апреля в 5:00 мск.
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