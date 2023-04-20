«Локомотив-Кубань» одержал шестую победу в плей-офф над ЦСКА, установив рекорд лиги ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» стал лучшим клубом Единой лиги ВТБ по количеству побед над московским ЦСКА в плей-офф турнира. Успех в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф в Краснодаре стал для «Локомотива» уже шестым в очных противостояниях с ЦСКА.
Второе место по этому показателю занимает санкт-петербургский «Зенит», на счету которого пять побед над ЦСКА в плей-офф. Три матча в плей-офф с ЦСКА выиграли «Химки», по одной такой игре на счету УНИКСа, «Нижнего Новгорода» и «Красных Крыльев».
Напомним, сегодня, 20 апреля, «Локомотив-Кубань» обыграл московский ЦСКА в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:81. Таким образом, «Локомотив-Кубань» вышел вперёд в серии со счётом 2-1.
Четвёртый матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 22 апреля в Москве.
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