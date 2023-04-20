Владимир Гомельский: это не «Локомотив-Кубань» победил, это ЦСКА проиграл

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями по поводу третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и московским ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 84:81 в пользу краснодарцев. Счёт в серии 2-1 в пользу «Локомотива-Кубань».

«Как в таких случаях говорят, это не «Локо» победил, это ЦСКА проиграл. После тридцати минут игры +16 и более-менее нормальное начало заключительной четверти, а дальше, оставшись без главного тренера, а его удалили ещё в первой половине, «Локо» вновь применил агрессивную защиту, чередуя личный и зонный прессинг. И лучший тренер Единой лиги ВТБ, тренер ЦСКА Эмил Райкович, так и не придумал, что с этой защитой можно поделать.

ЦСКА допустил в этом матче 17 потерь. Это за пределами моего понимания. Честно говоря, создавалось такое впечатление, что игроки ЦСКА в какой-то момент, когда много вели, просто ждали, что со скамейки «Локо» на паркет будет выброшено белое полотенце. А «Локо» проявил характер и проигрывать не хотел. Все без исключения, даже те, кто очков не набирал, пахали так, что искры из паркета выбивали. А у ЦСКА такого старания я не заметил. Как болельщику ЦСКА мне очень обидно. Обидно, что старания не приложили, чтобы выиграть», — сказал Гомельский у себя в соцсетях.