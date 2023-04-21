Инсайдер: будущее Джеймса Хардена в «Филадельфии» очень туманно
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Известный инсайдер Эдриан Войнаровски заявил, что звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден может покинуть команду, чтобы вернуться в «Хьюстон Рокетс», за который он выступал на протяжении девяти лет.
«Будущее Джеймса Хардена в «Филадельфии» очень туманно. «Хьюстон» очень важен для него. И я думаю, многое может зависеть от того, выиграют ли они [«Сиксерс»] чемпионат и смогут ли позволить оплатить его крупный долгосрочный контракт», — сказал Войнаровски в подкасте на ESPN US.
Напомним, в недавнем, третьем матче плей-офф НБА с «Бруклин Нетс» (102:97), Харден был удалён с площадки. Игрок ударил в пах форварда «Бруклина» Ройса О'Нила.
Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена:
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