Эксперт — о Джа Моранте: в целом не могу назвать его отличным баскетболистом
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Известный эксперт НБА Колин Каухерд высказался о звёздном разыгрывающем «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте, который пропускал второй матч первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы.
«Без него команда стала лучше. В целом не могу назвать его отличным баскетболистом. Однако он отличный бомбардир», — сказал Каухерд в эфире Herd w/Colin Cowherd.
Напомним, во втором матче первого раунда плей-офф «Мемфис» победил «Лос-Анджелес» со счётом 103:93, сравняв счёт в серии. Третий матч серии пройдёт в Лос-Анджелесе. Он начнётся в ночь с 22 на 23 апреля в 5:00 мск.
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Ранее центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу противостояния с «Мемфисом».
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