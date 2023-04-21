«Торонто» уволил главного тренера

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» уволил с поста главного тренера Ника Нёрса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети.
«Торонто» по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, выйдя в раунд плей-ин. Однако в плей-ин «Торонто» уступил «Чикаго Буллз» и завершил выступления в сезоне, не пробившись в плей-офф.
Ник Нёрс возглавлял «Торонто Рэпторс» с 2018 года, вместе с командой выиграв титул чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации. В 2020 году Нёрс получил награду тренера года НБА, обойдя в голосовании Майка Буденхольцера («Милуоки Бакс») и Билли Донована («Оклахома-Сити Тандер»).Нёрс — первый тренер в истории, становившийся тренером года как в НБА, так и в G-League.
Ожидается, что Нёрс может продолжить карьеру в «Хьюстон Рокетс».
- 21 апреля 2023
-
18:10
-
17:40
-
17:02
-
17:00
-
16:43
-
16:27
-
15:49
-
15:11
-
14:19
-
14:01
-
13:28
-
13:06
-
12:46
-
12:18
-
11:29
-
11:08
-
10:49
-
10:29
-
09:50
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
08:23
-
07:56
-
07:18
-
05:59
-
05:43
-
05:05
-
04:16
-
03:35
-
02:33
-
00:19
- 20 апреля 2023
-
23:56
-
23:46
-
23:03