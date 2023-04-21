«Торонто» уволил главного тренера

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» уволил с поста главного тренера Ника Нёрса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети.

«Торонто» по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, выйдя в раунд плей-ин. Однако в плей-ин «Торонто» уступил «Чикаго Буллз» и завершил выступления в сезоне, не пробившись в плей-офф.

Ник Нёрс возглавлял «Торонто Рэпторс» с 2018 года, вместе с командой выиграв титул чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации. В 2020 году Нёрс получил награду тренера года НБА, обойдя в голосовании Майка Буденхольцера («Милуоки Бакс») и Билли Донована («Оклахома-Сити Тандер»).Нёрс — первый тренер в истории, становившийся тренером года как в НБА, так и в G-League.

Ожидается, что Нёрс может продолжить карьеру в «Хьюстон Рокетс».