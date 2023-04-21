The Athletic: у Ника Нёрса были проблемы с игроками и руководством «Торонто»

Бывший главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс не сошёлся с руководством клуба во мнении относительно использования некоторых игроков, сообщает издание The Athletic.
В частности, по информации источника, речь идёт о ряде молодых баскетболистов «Рэпторс». Кроме того, в клубе разочарованы результатами команды в текущем сезоне. Также у некоторых игроков были проблемы во взаимоотношениях с Нёрсом.
Напомним, ранее стало известно, что Нёрс покидает пост главного тренера «Торонто». В текущем сезоне команда под его руководством попала в плей-ин, заняв десятое место в Восточной конференции, но там проиграла «Чикаго Буллз» и не вышла в плей-офф.
Ник Нёрс возглавлял «Торонто» с 2018 года. Под его руководством «Рэпторс» в сезоне-2018/2019 впервые в истории стали чемпионами НБА.
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