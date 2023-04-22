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Леброн отреагировал на слова Брукса, который после второго матча серии назвал его «старым»

Леброн отреагировал на слова Брукса, который после второго матча серии назвал его «старым»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на слова игрока «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса, который после второго матча серии плей-офф между этими командами назвал его «старым».

Как пишет в социальных сетях журналист The Athletic Джован Буха, на вопрос, есть ли у Леброна что ответить Бруксу, звезда «Лейкерс» сказал «нет».

Также Джеймс ответил на вопрос, влиял ли когда-нибудь трэш-ток на серию, в которой он участвовал.

«Игра выигрывается в пределах площадки. Так было всегда. И так будет всегда», — сказал Леброн.

Напомним, вторая игра серии завершилась со счётом 103:93 в пользу «Мемфиса».

На данный момент счёт в серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» 1-1. Третий матч пройдёт завтра, 23 апреля, в Лос-Анджелесе.

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