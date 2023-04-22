Леброн: мы не должны чувствовать себя комфортно, третья игра — самая важная в серии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф НБА с «Мемфис Гриззлиз», который пройдёт завтра, 23 апреля.
«Всегда есть возможности для того, чтобы стать лучше. Счёт в серии 1-1, ничья, обе команды чувствуют, что могут выиграть друг у друга на выезде, поэтому нас не утешает, что мы идем домой. И мы не должны чувствовать себя комфортно, возвращаясь домой с ничейным счётом. Третья игра — самая важная игра в серии, и если мы будем чувствовать себя комфортно перед ней, они могут очень легко приехать в наш город, на наш домашний паркет и вернуть себе преимущество в серии.
Завтра у нас есть день, чтобы перезагрузиться, еще один день в пятницу, чтобы отправиться домой и сосредоточиться на том, что нужно сделать. А в субботу вернёмся на площадку. Я жду с нетерпением возможности сыграть еще одну игру плей-офф. Кажется, это наша первая… это наша первая домашняя игра, да? На глазах у наших болельщиков, разве это не постсезон? Первый раз. Я взволнован этим», — приводит слова Джеймса Lakers Nation.
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