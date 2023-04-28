Перкинс высказался о вылете «Милуоки» в плей-офф НБА

Бывший игрок НБА, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу результата серии первого раунда плей-офф между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» (4-1).
«Это был полный провал для «Милуоки Бакс», — приводит слова Перкинса «твиттер» NBA on ESPN.
Напомним, накануне состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции. Встреча завершилась победой «Майами» в овертайме со счётом 128:126.
Таким образом, баскетболисты «Хит» выиграли серию со счётом 4-1.
«Майами Хит» стал четвёртой командой в истории семиматчевых серий плей-офф НБА, вышедшей во второй раунд с восьмым номером посева. Во втором раунде плей-офф «Майами» сыграет с «Нью-Йорк Никс», который, в свою очередь, выбил из розыгрыша плей-офф НБА «Кливленд Кавальерс» (4-1).
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