Эмил Райкович рассказал о задачах ЦСКА на третий матч с «Зенитом» за бронзу в ЕЛ ВТБ

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался о предстоящем третьем матче серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» за третье место. Он состоится сегодня, 10 мая, в Санкт-Петербурге. После двух встреч счёт в серии 1-1. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«Дело не в том, что Эртель играл во втором матче по сравнению с первым. Дело в нас, в том, как мы выступили. Самое главное – играть так, как мы договорились, по нашему плану на игру, защищаться агрессивно, в контакте, прикладывать большие усилия на площадке. И тогда мы сможем поговорить о тактике, деталях, игроках, против которых необходимо активнее атаковать», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

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