Владимир Гомельский предсказал победителя серии плей-офф НБА «Лейкерс» — «Уорриорз»
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Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» одержит победу в полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Сейчас счёт в серии 3-1 в пользу «Лейкерс». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Пятый матч состоится в Сан-Франциско 11 мая (5:00 мск).
«То, как ведёт игры в плей-офф тренер Хэм и его штаб, вызывает у меня уважение. Очень рационально и с большим доверием к игрокам. Не только к Леброну или Дэвису, а ко всем игрокам ротации. Думаю, что «Лос-Анджелес Лейкерс» доведёт серию с «Голден Стэйт» до победы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ирвинг был замечен на «Крипто.ком Арена»:
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