Кендрик Перкинс дал прогноз на серию плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Уорриорз»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс признался, что не верит в возможность «Голден Стэйт Уорриорз» отыграться в полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Сейчас счёт в серии 3-1 в пользу «озёрников». Команды играют до четырёх побед.
«Я оцениваю шансы «Уорриорз» вернуться в серию как нулевые. С «Лейкерс» уже ничего не поделать», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.
Пятый матч между «Уорриорз» и «Лейкерс» состоится в Сан-Франциско 11 мая. Встреча начнётся в 5:00 мск. Ранее мнением о победителе серии поделился авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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