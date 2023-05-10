Кендрик Перкинс дал прогноз на серию плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Уорриорз»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс признался, что не верит в возможность «Голден Стэйт Уорриорз» отыграться в полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Сейчас счёт в серии 3-1 в пользу «озёрников». Команды играют до четырёх побед.

«Я оцениваю шансы «Уорриорз» вернуться в серию как нулевые. С «Лейкерс» уже ничего не поделать», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

Пятый матч между «Уорриорз» и «Лейкерс» состоится в Сан-Франциско 11 мая. Встреча начнётся в 5:00 мск. Ранее мнением о победителе серии поделился авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: