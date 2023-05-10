Лучшие моменты третьего матча серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит»
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Сегодня, 10 мая, в Санкт-Петербурге состоялся третий матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Победу со счётом 71-60 (20-17, 11-23, 22-11, 18-9) одержали армейцы и вышли вперёд в серии – 2-1.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Самым результативным игроком серии стал сербский центровой ЦСКА Никола Милутинов, набравший 15 очков и выполнивший шесть подборов. Ещё 15 очков на свой счёт записал американский разыгрывающий Даллас Мур. В составе «Зенита» отличился американец Трент Фрейзер – на его счету 14 очков.
Четвёртый матч между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА состоится в пятницу, 12 мая, начало – в 19:30 мск.
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