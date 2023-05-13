«Живите с этим, идите к чёрту». Крис Пол — о критике в свой адрес

Разыгрывающий, один из лидеров «Финикс Санз» Крис Пол, после поражения его команды в серии плей-офф НБА от «Денвер Наггетс» (2-4), высказался о потоке критики в свой адрес со стороны болельщиков.
«Я знаю эту игру едва ли не лучше чем кто-либо… Вот что не изменится, так это моё знание игры, и я буду продолжать работать. Так что, если вы злитесь на это, ненавидите это, живите с этим. Идите к чёрту», — сказал Пол на пресс-конференции.
Крис Пол в нынешнем сезоне принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 13,9 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,9 результативной передачи.
В плей-офф у разыгрывающего семь матчей, в которых у него 12,4 очка, пять подборов и 7,4 передачи в среднем за игру.
Ранее появилась информация, что «Санз» планируют обменять Пола до 28 июня, когда его гарантированная зарплата вырастет с $ 15,8 млн до $ 30,8 млн.
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