В «Финиксе» произошли первые кадровые изменения

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс сообщил о том, что в «Финикс Санз», завершившем свои выступления в текущем сезоне после поражения от «Денвер Наггетс» в серии плей-офф (2-4), последовали первые оргвыводы.

«В «Финиксе» могут начаться многочисленные кадровые перестановки. Сегодня команда уволила руководителя фронт-офиса и двух скаутов, сообщают источники в лиге», — написал Хэйнс в социальных сетях.

Также ранее сообщалось, что предстоящим летом «Санз» будут активно пытаться обменять звёздного 38-летнего разыгрывающего Криса Пола.

Вдобавок к вышесказанному пошли слухи, что главный тренер «Финикса» Монти Уильямс является одним из кандидатов на пост главного тренера «Милуоки Бакс». У наставника действующий контракт с «Санз», однако отмечалось, что в контексте его будущего в клубе присутствует некоторая неопределённость.