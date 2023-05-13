В «Финиксе» произошли первые кадровые изменения

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс сообщил о том, что в «Финикс Санз», завершившем свои выступления в текущем сезоне после поражения от «Денвер Наггетс» в серии плей-офф (2-4), последовали первые оргвыводы.
«В «Финиксе» могут начаться многочисленные кадровые перестановки. Сегодня команда уволила руководителя фронт-офиса и двух скаутов, сообщают источники в лиге», — написал Хэйнс в социальных сетях.
Также ранее сообщалось, что предстоящим летом «Санз» будут активно пытаться обменять звёздного 38-летнего разыгрывающего Криса Пола.
Вдобавок к вышесказанному пошли слухи, что главный тренер «Финикса» Монти Уильямс является одним из кандидатов на пост главного тренера «Милуоки Бакс». У наставника действующий контракт с «Санз», однако отмечалось, что в контексте его будущего в клубе присутствует некоторая неопределённость.
- 13 мая 2023
-
14:17
-
13:50
-
13:30
-
13:07
-
12:47
-
11:52
-
11:35
-
11:12
-
10:51
-
10:28
-
10:05
-
09:42
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
07:46
-
07:36
-
07:03
-
06:54
-
06:46
-
06:39
-
06:21
-
05:59
-
05:19
-
05:08
-
04:19
-
04:18
-
03:51
-
03:37
-
03:06
-
02:52
-
00:30
- 12 мая 2023
-
23:52
-
22:58
-
22:54