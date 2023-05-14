Александр Гомельский предсказал победу «Денвера» в серии с «Лос-Анджелесом»

Известный спортивный комментатор Александр Гомельский предсказал, что «Денвер Наггетс» победит в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Наггетс — 4-2», — написал Гомельский на своём сайте.

«Денвер» встретится с «Лос-Анджелесом» в рамках финала Западной конференции. Команды сразятся за выход в финал НБА.

Эти команды уже встречались на данной стадии в 2020 году. Тогда «Лейкерс» победили в серии со счётом 4-1 и вышли в финал, где выиграли 17-е чемпионство в истории франшизы. Плей-офф 2020 года проходил в «пузыре» в Орландо (США) из-за ковидных ограничений.

В предыдущем раунде «Денвер» одолел «Финикс Санз» со счётом 4-2 в серии. В свою очередь, «Лос-Анджелес» прошёл «Голден Стэйт Уорриорз» с тем же счётом.