Александр Гомельский предсказал победу «Денвера» в серии с «Лос-Анджелесом»
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Известный спортивный комментатор Александр Гомельский предсказал, что «Денвер Наггетс» победит в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Наггетс — 4-2», — написал Гомельский на своём сайте.
«Денвер» встретится с «Лос-Анджелесом» в рамках финала Западной конференции. Команды сразятся за выход в финал НБА.
Эти команды уже встречались на данной стадии в 2020 году. Тогда «Лейкерс» победили в серии со счётом 4-1 и вышли в финал, где выиграли 17-е чемпионство в истории франшизы. Плей-офф 2020 года проходил в «пузыре» в Орландо (США) из-за ковидных ограничений.
В предыдущем раунде «Денвер» одолел «Финикс Санз» со счётом 4-2 в серии. В свою очередь, «Лос-Анджелес» прошёл «Голден Стэйт Уорриорз» с тем же счётом.
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