«Пари Нижний Новгород» продлил контракт с форвардом Михаилом Беленицким ещё на два года

«Пари Нижний Новгород» и лёгкий форвард команды Михаил Беленицкий переподписали соглашение ещё на два сезона, сообщает пресс-служба нижегородской команды.

В текущем сезоне 20-летний Беленицкий (204 см) сыграл в 25 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал 2,5 очка, делал 1,4 подбора и 0,5 передачи в среднем за игру. В составе команды Зорана Лукича молодой баскетболист в нынешнем сезоне стал обладателем Кубка России.

В сезоне-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, где в первом раунде уступил в серии краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (0-3).

Напомним, в финале нынешнего розыгрыша Единой лиги ВТБ играют «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. После четырёх матчей счёт в серии 3-1 в пользу клуба из столицы Татарстана.