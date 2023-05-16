Тоскано-Андерсон: почему друзья Моранта всё время снимают его на видео?

Форвард «Юты Джаз» Хуан Тоскано-Андерсон выразил недоумение тем, что лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант позволяет своим друзьям снимать его личную жизнь.

Ранее в сети появилось видео, где Морант показал пистолет. За подобный инцидент его уже отстраняли от матчей по ходу регулярного чемпионата. По новому случаю разбирательство ещё не завершено.

«Друзья Джа на самом деле полиция. Почему они всё время его снимают? Если кто-то достанет телефон и будет снимать на видео мою личную жизнь, я его больше никогда к себе не приглашу. При этом я достаточно взрослый, чтобы понимать всю ответственность. Но всё же почему они его всё время снимают?» — написал Тоскано-Андерсон на своей странице в социальных сетях.