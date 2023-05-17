Стив Керр: без Дрэймонда Грина мы не будем являться претендентами на чемпионство

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о влиянии форварда Дрэймонда Грина на чемпионский потенциал команды.

«Без Дрэймонда Грина мы не будем являться претендентами на чемпионство, мы знаем это. Он очень важен для нас, для побед. Он борец, невероятный игрок в защите, вы можете поставить галочки в любом пункте достоинств. У меня с ним выстроены крайне особенный взаимоотношения, вместе с ним мы прошли через многое. Мы заботимся о друг друге. Мы отлично работаем вместе.

Он знает, что провёл отличный сезон с баскетбольной точки зрения, но он также знает, что негативно повлиял на команду в других аспектах. Поэтому если он вернётся к нам, мы должны заново выстроить обоюдное доверие и уважение. Одна из моих самых любимых вещей в нём — то, что он честен. Он готов принять критику, потом что он знает, что она заслужена. Я хочу, чтобы он вернулся, мы все хотим. С ним мы сможем побороться за чемпионство в следующем году», — приводит слова Керра с пресс-конференции «Hoop Central» в своих социальных сетях.