«Когда увольняют проверенных парней, это шокирует». Эрик Споэльстра — о Доке Риверсе

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра, комментируя увольнение рулевого «Филадельфии Сиксерс» Дока Риверса, посоветовал клубам относиться с большим терпением к работе проверенных временем специалистов.
«Чтобы заново начать что-то, требуется так много времени и энергии. И я думаю, в этом заключается часть причины, почему нам удавалось перезагружаться так много раз, снова, снова и снова. Мы не изобретаем заново новую культуру, а стараемся учить [играть в баскетбол], а потом вдруг, спустя два года, кто-то другой будет делать то же самое. Но особенно шокирует, когда увольняют проверенных парней. Это действительно мешает [развитию]», — приводит слова Споэльстры Sports Illustrated.
Напомним, об увольнении Дока Риверса стало известно вчера, 16 мая. Под его руководством «Сиксерс» не смогли выйти в финал Восточной конференции НБА, уступив «Бостону» (3-4).
- 17 мая 2023
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