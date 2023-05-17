«Когда увольняют проверенных парней, это шокирует». Эрик Споэльстра — о Доке Риверсе

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра, комментируя увольнение рулевого «Филадельфии Сиксерс» Дока Риверса, посоветовал клубам относиться с большим терпением к работе проверенных временем специалистов.

«Чтобы заново начать что-то, требуется так много времени и энергии. И я думаю, в этом заключается часть причины, почему нам удавалось перезагружаться так много раз, снова, снова и снова. Мы не изобретаем заново новую культуру, а стараемся учить [играть в баскетбол], а потом вдруг, спустя два года, кто-то другой будет делать то же самое. Но особенно шокирует, когда увольняют проверенных парней. Это действительно мешает [развитию]», — приводит слова Споэльстры Sports Illustrated.

Напомним, об увольнении Дока Риверса стало известно вчера, 16 мая. Под его руководством «Сиксерс» не смогли выйти в финал Восточной конференции НБА, уступив «Бостону» (3-4).