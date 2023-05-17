В «Финиксе» склоняются к тому, чтобы сохранить Криса Пола на следующий сезон

«Финикс Санз», вероятно, сделает контракт звёздного защитника Криса Пола гарантированным, сообщает Bleacher Report со ссылкой на источники в НБА.

38-летнему Полу гарантированы только $ 15,8 млн из его зарплаты в $ 30,8 млн, если от него откажутся до 28 июня. Согласно источникам, «Финикс» продолжает рассматривать разные варианты в отношении игрока, однако в Аризоне склоняются к тому, чтобы сохранить Криса в качестве основного разыгрывающего команды в сезоне-2023/2024.

Напомним, после поражения «Санз» во втором раунде текущего плей-офф от «Денвера» в СМИ ходили слухи, что в «Финиксе» твёрдо намерены избавиться от Пола грядущим летом.

В нынешнем плей-офф на счету Пола семь матчей, в которых он набирал 12,4 очка, делал 5 подборов и 7,4 передачи в среднем за игру.