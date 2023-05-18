«Милуоки» провёл переговоры с ассистентом главного тренера «Вашингтона» Джозефом Блэром

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«Милуоки Бакс» провёл переговоры с тренером Джозефом Блэром, который является помощником Уэса Анселда-младшего в «Вашингтон Уизардс», сообщает Clutch Points.

Блэр является одним из кандидатов на пост главного тренера команды из Висконсина.

В 2019 году Джозеф Блэр выиграл G-лигу, возглавляя «Рио-Гранде Вэлли», после чего работал ассистентом в таких клубах НБА, как «Филадельфия Сиксерс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Вашингтон Уизардс».

Напомним, «Милуоки» уволил главного тренера Майка Буденхольцера после неожиданного поражения в первом раунде текущего плей-офф НБА от «Майами Хит» (1-4).

Ранее сообщалось об интересе «Бакс» к таким специалистам, как Монти Уильямс, Марк Джексон и Тайрон Лю.

В нынешнем сезоне «Милуоки» стал лучшей командой регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, заняв первое место в Восточной конференции с показателями 58-24.